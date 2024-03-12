NYT: механики Boeing проверяли качество фюзеляжа жидким мылом

Фото: IMAGO/Manfred Segerer/Global Look Press

Управление гражданской авиации США (FAA, ФАА) после случая с отвалившейся в полете частью фюзеляжа Boeing 737 Max организовало шестинедельный аудит в отношении производителя этой модели и выявило значительное число нарушений при производственном процессе, пишет The New York Times. В ходе проверок выяснилось, что механики поставщика Spirit AeroSystems использовали ключ-карту от отеля для проверки уплотнителя двери, а вместо смазочных материалов для нее наносили на уплотнитель жидкое мыло для мытья посуды, которое позже смывали водой.

Согласно данным газеты, имеющей в своем распоряжение презентацию ФАА о ходе расследования, авиапроизводитель провалил 33 аудита из 89. Управление выявило в общей сумме 56 несоответствий в процессе производства самолетов.

Сотрудники ФАА организовали проверки и для Spirit AeroSystems, которая занимается сборкой фюзеляжа для 737 Max. В презентации уточняется, что семь аудитов из проведенных 13 были провалены. Спикер компании Джо Буччино, комментируя информацию об использовании механиками ключ-карты и мыла, заявил, что компания «рассматривала все выявленные несоответствия для принятия корректирующих мер».

Ранее издание Daily Mail сообщило, что бывший инженер Boeing по контролю за качеством Джон Барнетт был найден мертвым спустя несколько дней после дачи показаний против компании. Полицейские обнаружили тело в автомобиле возле отеля в Южной Каролине. Правоохранители утверждают, что произошло самоубийство.

До этого сообщалось, что самолет, летевший из Москвы в Касабланку, был вынужден экстренно сесть в аэропорту марокканского города Танжер. По предварительным данным, у борта взорвался правый двигатель. Речь идет о Boeing 737 авиакомпании Royal Air Maroc.