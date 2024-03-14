Умер один из пострадавших при аварии на Шагонарской ТЭЦ

Фото: t.me/khovalyg_live

В больнице Красноярска умер слесарь, наиболее тяжело пострадавший в результате аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг. По его словам, у погибшего остались жена и двое детей.

Сегодня оборвалась жизнь Мергена Чечек-ооловича Сарыг-оола. <...> Врачи до последнего боролись за его жизнь, ему оказывалась квалифицированная помощь в ожоговом центре Красноярского края, но травмы оказались несовместимы с жизнью, — написал Ховалыг.

Глава Тувы рассказал, что Мерген Чечек-оолович с 2022 года работал на ТЭЦ слесарем по ремонту и обслуживанию котельного оборудования. Семье погибшего выделят 1 млн рублей, а также помогут с транспортировкой тела из Красноярска и организацией церемонии прощания, добавил Ховалыг.

На Шагонарской ТЭЦ утром 6 марта произошел взрыв, за ним последовал пожар, по данным местных властей, пострадали 23 человека. В Минздраве России сообщили 7 марта, что восемь человек были перевезены в Красноярскую краевую клиническую больницу, из них двое человек на тот момент находились в крайне тяжелом состоянии, состояние еще шести оценивалось как тяжелое.

В Шагонаре в результате аварии было нарушено теплоснабжение в 278 домах, в которых проживает порядка четырех тысяч человек, что составляет примерно треть всего населения города.