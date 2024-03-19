Актриса Лянка Грыу: в какой стране живет, где снимается, говорила ли об СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Лянка Грыу на красной дорожке перед церемонией открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Лянка Грыу — российская актриса театра и кино, которая обрела популярность после выхода на экраны фильма «Возвращение мушкетеров». Чем сейчас занимается артистка, где и как живет?

Чем известна Грыу

Лянка Грыу родилась 22 ноября 1987 года в Москве в семье артистов. Отец — знаменитый молдавский актер Георгий (Георге) Грыу. Мать — российская артистка Стелла Ильницкая. После окончания школы поступила во ВГИК.

Впервые на телеэкранах она появилась в пятилетнем возрасте, когда стала ведущей передачи «Тик-Так». Также она была лицом компании «Вертекс», производящей одежду для детей. В кино первый раз сыграла роль в 1992 году в короткометражке «Один» по рассказу Рэя Брэдбери. Спустя пять лет появилась в фильме Владимира Грамматикова «Маленькая принцесса». За эту роль она получила приз Московского международного детского кинофестиваля имени Ролана Быкова и приз фестиваля «Орленок».

Во время учебы во ВГИКе принимала участие в проектах «Обреченная стать звездой» и «Заходи — не бойся, выходи — не плачь». Популярность ей принесла роль дочери Д’Артаньяна в картине «Возвращение мушкетеров», которая вышла на экраны в 2009 году.

Также Грыу запомнилась российскому зрителю по работам в проектах «В спорте только девушки», «Барвиха», «Разведчицы», в сериалах «Шерлок Холмс» и «Тест на беременность». В 2013 году появилась в шоу «Ледниковый период», где выступала вместе с Максимом Марининым. Известно, что артистка некоторое время жила в США и является членом Гильдии актеров театра и кино Америки. Она появлялась на красной дорожке на церемонии вручения «Оскара». Всего ее фильмография насчитывает более 65 работ.

Что известно о личной жизни Лянки Грыу

В июле 2010 года Грыу вышла замуж за режиссёра и композитора Михаила Вайнберга. Почти через год у них родился сын Максим, которому врачи диагностировали аутизм.

Впервые о болезни сына актриса рассказала во время передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Лянка Грыу

«Мы поехали в Нью-Йорк, прошли необходимые тесты. Так в моей жизни появился этот город. Доктор сказала мне, что каждый день я должна быть со своим ребенком, заниматься с ним», — поясняла она.

По словам артистки, врачам в США удалось помочь ребенку, теперь он полностью здоров.

«Знаю об этом не понаслышке, ведь прошла большой путь с сыном. Я говорю, что с аутизмом можно жить! Ребенок или взрослый должны иметь право на жизнь, а именно образование, полноценное трудоустройство, отзывчивое окружение, которое услышит и поймет», — говорила она в своих социальных сетях.

Также известно, что в мае 2022 года Грыу развелась со своим мужем Михаилом Вайнбергом. По информации СМИ, у актрисы роман с зарубежным актером Марселем Симоно.

В личном блоге она заявила, что в настоящее время не готова для окончательного переезда за границу.

«Надо учитывать многие факторы, в том числе и ребенка. Переезд — большое решение, я сделаю это, когда буду готова. Пока я благодарна Марселю за уважение к моему пространству», — признавалась Грыу.

Чем сейчас занимается Грыу

Сейчас Грыу находится в Москве и активно ведет свой личный блог. Она проводит тренинги как в России, так и в Белоруссии. При этом актриса посещает Нью-Йорк, где учится на педагога в институте кино и театра Ли Страсберга.

«Изучая Метод Страсберга, невольно сравниваю то, как обучалась я в институте, и делюсь с вами своими наблюдениями», — писала актриса.

В прошлом году на НТВ вышел российский сериал «Феникс» с участием Лянки Грыу. Также с ней скоро выйдут фильмы Vanya и мини-сериал «Чужой ребенок».

Заявления на политические темы актриса никогда не делала. Она признавалась, что такие вопросы могут помешать карьере артиста.

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