Атака ВСУ на Белгород 19 марта: тяжелое ранение ребенка, есть ли разрушения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде

Дежурными средствами ПВО уничтожены в воздухе девять реактивных снарядов над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. Какие последние новости об атаке ВСУ на российский регион сегодня, 19 марта 2024 года?

Как ВСУ атакуют сегодня Белгород и область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в 10:34 по московскому времени сообщил, что в регионе запущена сирена ракетной опасности.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он.

По данным Минобороны РФ, в 10:30 была пресечена попытка атаки на Белгородскую область при помощи залпового огня из реактивной системы RM-70 «Вампир».

«Дежурными средствами ПВО уничтожены в воздухе девять реактивных снарядов над Белгородской областью», — говорится в сообщении ведомства.

Также в 08:45 в Минобороны заявили, что в небе над Белгородской областью был уничтожен беспилотник ВСУ самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — пояснили в ведомстве.

В 10:53 Гладков сообщил, что сигнал ракетной опасности в Белгороде и области был отменен.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал губернатор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М»

Есть ли пострадавшие в результате атаки ВСУ

По данным Telegram-канала Baza, в Белгороде 14-летний ребенок лишился кисти руки после обстрела со стороны ВСУ, еще две женщины пострадали.

Mash сообщил, что подросток получил ранение вместе со своей мамой, когда они находились рядом с одной из школ города.

«По нашей информации, в момент прилета мальчик и его мама находились на парковке недалеко от школы № 1. Парень лишился кисти и вместе с мамой получил осколочные ранения. Ему оказывают помощь. Также поражающие элементы попали на детскую площадку», — отмечают авторы канала.

Канал Readovka сообщал, что в пригороде Белгорода в населенном пункте Разумное загорелся жилой дом, а также было повреждено несколько автомобилей.

«На кадрах — обстрелянный ВСУ жилой сектор в пригороде Белгорода — Разумном. Сообщается, что, помимо прилета по жилым домам, украинские снаряды попали и по автомобилям. Сейчас они также объяты огнем. Находились ли внутри загоревшихся домов и машин люди, пока не известно», — говорилось в публикации.

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