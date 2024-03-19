Средства ПВО защитили российский регион от девяти «Вампиров» МО РФ: средства ПВО сбили девять снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области

Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку совершить террористическую атаку на территории Белгородской области с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, сообщило Министерство обороны России. Как уточнили в ведомстве, нападение произошло в 10:30 по московскому времени. Средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку, в небе над регионом было сбито девять снарядов.

Около 10:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО уничтожены в воздухе девять реактивных снарядов над Белгородской областью, — заявили в МО РФ.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Губернатор призывал местных жителей оставаться в домах в комнатах без окон или спуститься в укрытия на улицах. Позднее ракетную опасность в регионе отменили.

До этого Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области. По данным ведомства, это был БПЛА самолетного типа.