Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он призвал местных жителей укрыться в домах в комнатах без окон или спуститься в укрытия на улицах.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, — написал Гладков.

В 10:51 мск глава региона сообщил, что ракетная опасность отменена.

Telegram-канал «Подъем» публикует кадры последствий ударов ВСУ по Белгородской области. Канал сообщает со ссылкой на местные СМИ, что атаке подвергся поселок Разумное, поврежден частный дом, загорелся автомобиль, один из снарядов упал рядом с детской площадкой.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что около 08:45 мск над территорией Белгородской области был сбит украинский беспилотник. По данным ведомства, БПЛА самолетного типа перехватили дежурными средствами ПВО.

Минобороны также сообщало об уничтожении еще одного беспилотника в небе над Белгородчиной в ночь на 19 марта. По информации МО, еще один дрон ВСУ минувшей ночью был перехвачен над территорией Воронежской области.

Вечером 18 марта Гладков сообщал, что ПВО сбила восемь воздушных целей на подлете к Белгороду. По его информации, обошлось без пострадавших. При этом губернатор сообщил о гибели мирного жителя в поселке Горьковском под Грайвороном, который скончался в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ.