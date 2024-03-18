Над двумя регионами России сбили девять дронов Атаке БПЛА подверглись Крым и Белгородская область

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Средства противовоздушной обороны около 21:30 мск пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать объекты на территории России c применением реактивного БПЛА самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дрон сбили в небе над Крымом. Также стало известно о массовой атаке беспилотников на Белгородскую область.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Крымским полуостровом, — говорится в заявлении военного ведомства.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в собственном Telegram-канале проинформировал об уничтожении системой противовоздушной обороны восьми воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району. По его данным, пострадавших нет.

Кроме того, режим опасности атаки беспилотников объявлен на территории Воронежской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Уважаемые воронежцы, внимание! В регионе вновь введен режим опасности атаки БПЛА. Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход, — написал он в публикации.

Режим авиационной опасности в Воронежской области объявлен второй раз за день. Дежурными силами ПВО и системами РЭБ на территории региона ранее был перехвачен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины на поселок Горьковский в Грайворонском районе Белгородской области погиб один мирный житель.