В результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Горьковский в Грайворонском районе Белгородской области погиб один мирный житель, написал в собственном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также принес соболезнования его родным и близким.
Есть двое раненых. У мужчины, который подвергся атаке дрона-камикадзе в поселке Горьковский, проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей, — говорится в его публикации.
Пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода, проинформировал Гладков. В селе Головчино от обстрела пострадала женщина, в Борисовской ЦРБ ей диагностировали черепно-мозговую травму, добавил он.
В Грайвороне были ликвидированы два пожара, вспыхнувшие после прямого попадания снарядов, написал глава региона. В селе Гора-Подол повреждены пять частных домовладений, отметил Гладков.
Накануне стало известно о гибели одного человека и ранении 11 мирных жителей в результате обстрела Белгорода. Мужчина находился на парковке и от полученных ранений умер до приезда медиков.