Мирный житель погиб в ходе атаки дрона ВСУ на Белгородскую область Гладков: при атаке дрона-камикадзе на поселок Горьковский погиб человек

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

В результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Горьковский в Грайворонском районе Белгородской области погиб один мирный житель, написал в собственном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также принес соболезнования его родным и близким.

Есть двое раненых. У мужчины, который подвергся атаке дрона-камикадзе в поселке Горьковский, проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей, — говорится в его публикации.

Пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода, проинформировал Гладков. В селе Головчино от обстрела пострадала женщина, в Борисовской ЦРБ ей диагностировали черепно-мозговую травму, добавил он.

В Грайвороне были ликвидированы два пожара, вспыхнувшие после прямого попадания снарядов, написал глава региона. В селе Гора-Подол повреждены пять частных домовладений, отметил Гладков.

Накануне стало известно о гибели одного человека и ранении 11 мирных жителей в результате обстрела Белгорода. Мужчина находился на парковке и от полученных ранений умер до приезда медиков.