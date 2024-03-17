Мирный житель погиб при обстреле ВСУ российского города Гладков: один человек погиб и 11 пострадали в результате обстрела ВСУ Белгорода

Фото: t.me/vvgladkov

Белгород, результаты обстрела со стороны Украины

Один человек погиб и еще 11 ранены в результате обстрела Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в момент атаки мужчина находился на парковке.

К большому сожалению, есть погибший. В момент обстрела города мужчина находился на парковке. От полученных ран он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи, — сказано в публикации.

При этом из 11 пострадавших восемь человек госпитализированы. Из них одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии, у нее осколочное ранение грудной клетки. Остальные трое отказались от госпитализации, медицинскую помощь им оказали на месте.

Ранее в этот же день Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки ВСУ погибла 16-летняя девушка. По его словам, снаряд попал в частный жилой дом в Белгороде. Отец погибшей госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Глава региона добавил, что в результате атаки загорелись два строения, в настоящее время пожар ликвидирован.

Накануне белгородский губернатор заявлял, что в результате атаки ВСУ утром 16 марта погибли двое жителей Белгорода. Еще три человека пострадали. Гладков уточнил, что системы ПВО сбили над регионом восемь снарядов РСЗО «Вампир».