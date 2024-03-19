ВСУ пытались атаковать Белгород дроном самолетного типа Минобороны России: в Белгородской области сбили украинский беспилотник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1»

В Белгородской области дежурными средствами ПВО сбит украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, попытку атаковать российский регион дроном самолетного типа противник предпринял около 08:45 мск 19 марта.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 марта российские средства ПВО нейтрализовали несколько дронов ВСУ в Белгородской и Воронежской областях. Они также были самолетного типа.

Накануне вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении системой противовоздушной обороны восьми воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району. По его данным, пострадавших нет.

Тем временем российская сторона призвала руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выступить с осуждением интенсивных обстрелов мирных российских городов со стороны Вооруженных сил Украины. В постоянном представительстве России при организации заявили о неспособности ее генсекретаря Хельги Шмид выполнять свои прямые обязанности. Там отметили, что руководство ОБСЕ в очередной раз показало свою предвзятость, продолжая «делить людей на сорта».