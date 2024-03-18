ОБСЕ призвали осудить обстрелы российских городов со стороны Украины Постпред РФ Лукашевич: ОБСЕ следует осудить обстрелы ВСУ российских городов

Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должно выступить с осуждением интенсивных обстрелов мирных российских городов со стороны Вооруженных сил Украины, приводит Постоянное представительство России при ОБСЕ слова постпреда РФ при организации Александра Лукашевича. Дипломат заявил о неспособности генсекретаря ОБСЕ Хельги Шмид выполнять свои прямые обязанности.

Обращаем внимание на неспособность руководства ОБСЕ, прежде всего мальтийского действующего председательства этой Организации и генсекретаря Х. Шмид, добросовестно выполнять свои прямые обязанности, в том числе содействовать снижению региональной напряженности и обеспечению условий для защиты гражданского населения в конфликтах, — говорится в публикации.

Лукашевич добавил, что руководство ОБСЕ в очередной раз показало свою предвзятость, продолжая «делить людей на сорта». По его словам, организация демонстративно не замечает жертв обстрелов ВСУ. Он напомнил, что только с 12 по 18 марта в Белгородской области пострадали минимум 93 человека, из которых 11 погибли. Дипломат признал, что, к сожалению, кроме политизированных заявлений в поддержку Украины, в ОБСЕ ничего не сделали.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары Вооруженных сил Украины по российским регионам не останутся безнаказанными. Глава государства также отметил, что всем пострадавшим и их семьям будет оказана необходимая поддержка.