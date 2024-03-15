Путин пообещал наказать ВСУ за удары по России Путин: удары ВСУ по России не останутся безнаказанными

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС/kremlin.ru/

Владимир Путин

Удары Вооруженных сил Украины по российским регионам не останутся безнаказанными, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ. По его словам, всем пострадавшим и их семьям будет оказана необходимая поддержка.

Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются средствами ПВО. Но, к сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Безнаказанными удары противника не остаются и не останутся, — сказал Путин.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ранее заявил, что специальным органам известны имена всех причастных к обстрелам мирных городов России. По его словам, в зоне спецоперации работают следственные подразделения, фиксирующие обстрелы, особенно те, в результате которых гибнут мирные граждане. Депутат уверен, что виновных ждет военный трибунал.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в свою очередь считает, что за обстрелы российских городов отвечает не президент Украины Владимир Зеленский, а курирующий ВСУ американский генерал Антонио Агуто. По его словам, президент США Джо Байден отправил в Киев человека, который сейчас полностью контролирует украинскую армию.