Два БПЛА нейтрализовали над двумя российскими регионами за ночь МО РФ: средства ПВО сбили два БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытки Вооруженных сил Украины атаковать объекты на территории России в ночь на 19 марта, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, ВСУ планировали совершить террористические атаки с применением беспилотников самолетного типа. Один дрон был уничтожен в небе над Белгородской областью, еще один — перехвачен над Воронежской областью.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, еще один украинский БПЛА перехвачен над территорией Воронежской области, — заявили в МО РФ.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что системы радиоэлектронной борьбы перехватили беспилотник самолетного типа в небе над Воронежем. По его словам, при атаке никто не пострадал, существенных последствий на земле также нет.

До этого Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ атаковать объекты на территории России c применением БПЛА самолетного типа. Так, в небе над Крымом был сбит один беспилотник. Кроме того, массовая атака БПЛА произошла в Белгородской области.