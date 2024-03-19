Над Воронежем перехватили БПЛА самолетного типа После перехвата дрона в Воронеже сохранили режим опасности

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Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили над Воронежем беспилотник самолетного типа, написал в собственном Telegram-канале губернатор области Александр Гусев. По предварительным данным, которыми он располагает, никто не пострадал.

По оперативной информации, пострадавших, а также существенных последствий на земле нет. Режим авиационной опасности в регионе сохраняется, — говорится в публикации главы региона.

Дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) и системами РЭБ на территории региона до этого уже был перехвачен украинский беспилотник самолетного типа. Режим опасности атаки дронов 18 марта вводился в Воронежской области дважды.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в небе над Крымским полуостровом был уничтожен беспилотник противника. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков информировал о восьми дронах, сбитых на подлете к Белгороду и Белгородскому району.

По данным военного ведомства, сразу три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали объекты на территории Белгородской области 18 марта в 17:10 мск. Все цели были успешно уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.