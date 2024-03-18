Три украинских беспилотника атаковали приграничный регион России Минобороны России: средства ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали объекты на территории Белгородской области 18 марта в 17:10 мск, задействовав для этого сразу три беспилотных летательных аппарата, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, дроны самолетного типа использовались для террористической атаки. Все цели были успешно уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Около 17:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — заявили в ведомстве.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило об атаке со стороны украинской армии, противник использовал беспилотники. ВСУ сбросили боеприпасы с дрона в Никитовском районе Горловки.

До этого Минобороны России сообщало об атаке украинских войск на Белгородскую область. По информации ведомства, ВСУ выпустили десять снарядов из реактивной системы залпового огня «Вампир», все ракеты сбили в небе над регионом. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.