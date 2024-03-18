Украинский «Вампир» попытался атаковать российский регион Минобороны: система ПВО уничтожила 10 снарядов ВСУ над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Белгородскую область, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, противник выпустил десять снарядов из реактивной системы залпового огня «Вампир». Все ракеты были сбиты в небе над регионом, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Около 08:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины за сутки выпустили в сторону Белгородской области 108 снарядов из разных видов вооружений. По его словам, с 16 по 17 марта в результате атак погибли два человека, еще пятеро ранены. Кроме этого, из-за обстрелов были разрушены более 130 квартир, 75 частных домовладений, 15 объектов, добавил Гладков. На регион 29 раз совершали атаку беспилотники, констатировал губернатор.