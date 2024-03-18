ВСУ выпустили свыше 100 снарядов по Белгородской области Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 108 снарядов

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины за сутки выпустили в сторону Белгородской области 108 снарядов из разных видов вооружений, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, с 16 по 17 марта в результате атак погибли два человека, еще пятеро ранены. Минобороны информацию не комментировало.

В городе Белгороде в результате двух массированных обстрелов из РСЗО Vampire погиб один человек <...> В Белгородском районе над селом Варваровка и поселком Октябрьский системой ПВО сбито по три БПЛА противника, над селом Новая Деревня — два беспилотника, над поселком Разумное, селами Соловьевка и Соломино — по одному БПЛА, — уточнил глава области.

Кроме этого, из-за обстрелов были разрушены более 130 квартир, 75 частных домовладений, 15 объектов, добавил Гладков. На регион 29 раз совершали атаку беспилотники, констатировал губернатор.

Ранее российские силы противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать Брянскую область с применением беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Александр Богомаз рассказал, что над регионом уничтожены два реактивных БПЛА. Оперативные и экстренные службы работали на месте происшествия.