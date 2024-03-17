Два реактивных беспилотника уничтожены над российским регионом Губернатор Богомаз: два реактивных БПЛА уничтожены над Брянской областью

Фото: МО РФ

Российские силы противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать Брянскую область с применением беспилотников, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, над регионом уничтожены два реактивных БПЛА. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет, — сказано в публикации.

В ночь на 17 марта Богомаз сообщал, что российская ПВО уничтожила над Брянской областью баллистическую ракету С-200 ВСУ. Он добавил, что в результате атаки пострадавших нет.

Как считает военный эксперт Василий Дандыкин, украинские военные попытаются прорваться на территорию Брянской области после провальных действий на границе Белгородской области. Он не исключил, что киевские власти сейчас «в глубокой задумчивости» по поводу дальнейших действий.

До этого стало известно, что система ПВО сбила реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Стриж» при пересечении границы Брянской области. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.