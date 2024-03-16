Украинского «Стрижа» сбили в небе над Брянской областью Богомаз: дрон ВСУ был уничтожен при пересечении границы в Брянской области

Фото: МО Украины

БПЛА Ту-141

Системы ПВО сбили реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Стриж» при пересечении границы Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Стриж» уничтожен при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал он.

13 марта Богомаз сообщил, что в Брянской области пресекли попытку ВСУ совершить атаку с применением БПЛА. По его словам, в трех районах региона сначала были уничтожены семь дронов Вооруженных сил Украины, затем еще один. Позже губернатор проинформировал о попытке ВСУ атаковать Унечский район региона. По его словам, был уничтожен беспилотник самолетного типа, пострадавших и разрушений не было.

В то же время в Сети распространились кадры пожара, вспыхнувшего на территории нефтеперерабатывающего завода в Сызрани Самарской области. На кадрах видно бушующий огонь и столб черного дыма. Городская мэрия подтвердила факт возгорания. По данным Telegram-канала Baza, оно произошло в результате атаки вражеского беспилотника. Сотрудники предприятия были эвакуированы, информации о пострадавших нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.