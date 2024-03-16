Военэксперт раскрыл, на какой регион ВСУ могут напасть после Белгорода Военэксперт Дандыкин: ВСУ могут попытаться прорваться в Брянскую область

Фото: МО Украины

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ попытаются прорваться на территорию Брянской области после провальных действий на границе Белгородской области. Он не исключил, что киевские власти сейчас «в глубокой задумчивости» по поводу дальнейших действий.

ВСУ еще не пытались прорваться в Брянскую область. Предположу, что следующая попытка будет там. Они же долго готовились к нападению на Белгородскую область, специально к выборам хотели устроить провокацию. Киев сейчас в глубокой задумчивости, что теперь делать, — добавил Дандыкин.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили около 300 бойцов украинского формирования «Кракен» одним ударом. В рамках операции ВС применили объемно-детонирующую авиабомбу весом 1,5 тонны. Об этом военнослужащие доложили министру обороны Сергею Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что российские разведывательно-ударные системы уничтожили три американских комплекса ПВО Patriot за последнюю неделю. Помимо этого, была выведена из строя боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, более 10 артиллерийских систем иностранного производства, разгромлены склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.