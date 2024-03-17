Над Брянской областью уничтожили баллистическую ракету ВСУ Богомаз: средства ПВО уничтожили украинскую ракету С-200 над Брянской областью

Фото: Минобороны РФ

Российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила над Брянской областью баллистическую ракету С-200 Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Минобороны информацию не комментировало.

Украинские террористы предприняли попытку совершить атаку с помощью баллистической ракеты С-200. Воздушная цель уничтожена над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте, — добавил глава области.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев передавал об отражении атаки ВСУ средствами ПВО. По его словам, над акваторией города сбита одна воздушная цель. Он уточнил, что никаких повреждений в результате атак нет. Все службы города находятся в боевой готовности. Губернатор также призвал горожан соблюдать спокойствие и не вести съемку работы сил противовоздушной обороны.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки ВСУ утром 16 марта погибли двое жителей. Еще три человека пострадали. Системы ПВО сбили над регионом восемь снарядов РСЗО «Вампир», подчеркнул он. Двое граждан получили закрытые черепно-мозговые травмы, еще у одного диагностированы осколочные ранения головы, грудной клетки и плеча, констатировал Гладков.