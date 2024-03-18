ВСУ сбросили на Горловку боеприпасы с БПЛА

Фото: МО Украины

Украинская армия атаковала Горловку беспилотниками, сообщила пресс-служба представительства ДНР в СЦКК. По его данным, сбросы боеприпасов с дрона ВСУ зафиксировали в Никитовском районе города.

Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 09:20 — населенный пункт Горловка (Никитовский район): сбросы взрывоопасных предметов с БПЛА, — сообщили в СЦКК.

Мэр Горловки Иван Приходько написал в своем Telegram-канале, что в поселке Гольмовский Никитовского района города в результате атак беспилотников ВСУ повреждены несколько домостроений и линий электропередачи. Градоначальник призвал местных жителей оставаться в укрытиях, быть предельно внимательными и осторожными.

По данным СЦКК, в 09:00 украинские войска также ударили по Никитовскому району Горловки из артиллерии, выпустив три снаряда калибра 155 мм. В 07:40 город также подвергся обстрелу, по тому же району было выпущено четыре снаряда. Всего с начала суток по Горловке выпустили 11 артиллерийских снарядов.

В ночь на 18 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за предыдущие сутки выпустили по региону 108 снарядов из разных видов вооружений. По его словам, с 16 по 17 марта в результате обстрелов погибли два человека, еще пять человек получили травмы. В частности, один человек погиб в Белгороде после массированных обстрелов из РСЗО Vampire.