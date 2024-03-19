В Белгороде ребенку оторвало кисть в результате обстрела ВСУ Baza: в Белгороде подросток лишился кисти руки в результате обстрела ВСУ

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Белгороде 14-летний ребенок лишился кисти руки в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. По данным канала, подросток также получил осколочные ранения.

Как пишет канал, также пострадали две местные жительницы. По данным Baza, их доставили в больницу, о состоянии потерпевших информации нет.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку совершить террористическую атаку на территории Белгородской области с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Как уточнили в ведомстве, нападение произошло в 10:30 по московскому времени. Средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку, в небе над регионом было сбито девять снарядов.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Губернатор призывал местных жителей оставаться в домах в комнатах без окон или спуститься в укрытия на улицах. Позднее ракетную опасность в регионе отменили.

В ночь на 19 марта российские средства ПВО нейтрализовали несколько дронов ВСУ в Белгородской и Воронежской областях. БПЛА были самолетного типа.