ВС РФ взяли под контроль село Орловка в ДНР: что это значит для хода СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Вооруженные силы России взяли под контроль село Орловка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. Что это означает для российской армии и хода СВО?

Что рассказали в Минобороны

В пресс-службе военного ведомства рассказали, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Орловка.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю», — заявили в военном ведомстве.

Также сообщалось, что были отражены шесть контратак штурмовых групп 47-й, 53-й, 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики.

Что значит для ВС РФ взятие села Орловка

По мнению Telegram-канала «Рыбарь», взятие под контроль Орловки позволит российским военным продвинуться к югу от населенного пункта Семеновка.

«Со взятием села перед российскими силами открывается возможность не только ударов, но и продвижения к югу от Семеновки, с опорой на которую противник оказывает сильнейшее давление на Бердычи, где тоже идут тяжелые бои. Соответственно, это скажется на возможности стабилизировать северный фланг наступления к западу от Авдеевки, который находится под угрозой удара противника со стороны Новобахмутовки, и освободить в дальнейшем уже Бердычи, а возможно, и Семеновку. Однако дальнейшее продвижение ВС РФ на запад на этом участке не слишком рационально. К западу противник возводит линию обороны с упором на естественные препятствия в виде высот и рек, а к северу находится Очеретинский укрепрайон, идти на который без продвижения в районе Горловки если не самоубийственная, то крайне тяжелая задача», — сообщаетсяв публикации.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

Авторы WarGonzo считают, что установление контроля в Орловке поможет ВС РФ освободить населенные пункты Тоненькое и Бердычи.

«ВСУ долго и упорно держались за западные окраины населенного пункта, неся большие потери, но нашим войскам все-таки удалось выбить их с территории села. Взятие Орловки облегчит задачу ВС РФ по освобождению Тоненького и Бердычей, где украинцы еще удерживают свои позиции», — говоритсяв публикации.

По мнению военного эксперта полковника в отставке Анатолия Матвийчука, взятие под контроль Орловки может позволить ВС РФ в дальнейшем разгромить противника в Краматорске и Славянске.

«Согласно той оперативной конфигурации, которую занимает Петровский район ДНР, это продвижение позволит нашим войскам перегруппировать силы и выйти на те направления, которые позволят разгромить противника в Краматорске и Славянске», — заявил он в беседе с «Известиями».

Матвийчук обратил внимание, что взятие каждого населенного пункта является крайне важной задачей для российских военнослужащих.

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