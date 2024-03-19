ВС России взяли под контроль Орловку в ДНР

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Российские войска установили контроль над Орловкой в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Данный населенный пункт был взят на Авдеевском направлении.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю, — говорится в сообщении Минобороны.

В районах населенных пунктов Первомайское, Тоненькое и Бердычи были отражены шесть контратак трех механизированных бригад ВСУ, сообщило МО. Всего за прошедшие сутки на Авдеевском направлении украинская армия потеряла до 125 военнослужащих.

Также были поражены две бронемашины, артиллерийская установка M109 Paladin, гаубица «Мста-Б», два орудия Д-20, установка Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», указано в сводке ведомства.

17 марта Минобороны сообщило о переходе под контроль ВС РФ населенного пункта Мирное в Запорожской области. В ведомстве уточнили, что подразделениям группировки войск «Восток» удалось взять поселок в ходе успешных наступательных действий на Южно-Донецком направлении.

12 марта ВС России установили контроль над населенным пунктом Невельское в ДНР, сообщало Минобороны. После этого российским военным удалось занять более выгодные позиции и рубежи.