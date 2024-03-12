ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в зоне СВО Минобороны: ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Невельское в ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженным силам России удалось установить контроль над населенным пунктом Невельское в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. Там были заняты более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, в районах Новомихайловки и Белогоровки бойцы ВС РФ нанесли поражения двум бригадам украинской армии, уточнили в ведомстве.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции. В районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, — говорится в сообщении.

До этого в ведомстве сообщали, что подразделения ВС России поразили живую силу и технику ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях. Кроме того, за сутки российские бойцы ударили по пункту управления беспилотниками в районе села Новокалиново и пункту управления 47-й механизированной бригады ВСУ под селом Желанное.