ВС России поразили живую силу и технику ВСУ на пяти направлениях СВО ВС РФ поразили десятки единиц военной техники и почти 900 солдат ВСУ в зоне СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Подразделения ВС России поразили живую силу и технику ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях, сообщает Минобороны РФ в сводке. На пяти направлениях противник потерял до 895 человек личного состава, а также десятки единиц военной техники. Кроме того, за сутки российские бойцы уничтожили пункт управления беспилотниками в районе села Новокалиново, пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ под селом Желанное, два склада топлива, пять складов боеприпасов и 130 украинских дронов.

<...> В течение суток уничтожены: пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Желанное Донецкой Народной Республики, два склада топлива, два склада боеприпасов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 136 районах, — говорится в сообщении.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 23 автомобиля, три гаубицы «Мста-Б», четыре орудия Д-30 и три орудия Д-20, четыре самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и одну «Акацию», а также артиллерийские системы американского и немецкого производства М109 Paladin, М777 и Panzerhaubitze 2000. Также подбитыми оказались четыре танка, семь боевых бронированных машин.

Telegram-канал Fighterbomber ранее сообщил, что ВС РФ впервые применили новую авиабомбу в зоне специальной военной операции на Украине. Речь идет об УМПБ Д-30СН — универсальном межвидовом планирующем боеприпасе, который представляет собой крылатый снаряд со спутниковой системой самонаведения.