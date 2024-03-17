Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области ВС России взяли под контроль населенный пункт Мирное в Запорожской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. Отмечается, что этого добились военные группировки войск «Восток».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области, — сказано в сводке.

На этом же направлении ВС РФ отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Водяное ДНР. Потери с украинской стороны составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.

Ранее стало известно, что российские военные отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ на Авдеевском направлении за сутки. В Минобороны России уточнили, что потери противника составили до 380 военных. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Тоненькое, Северное и Орловка ДНР.

До этого в МО РФ сообщили, что были пресечены попытки проникновения украинских ДРГ на приграничную территорию России на Белгородском направлении. При этом было ликвидировано до 65 военных ВСУ. Также была уничтожена реактивная система залпового огня Vampire.