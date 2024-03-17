Армия России пресекла попытки прорыва границы на Белгородском направлении

Попытки проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на приграничную территорию России на Белгородском направлении пресечены, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. При этом было ликвидировано до 65 военных ВСУ. Также была уничтожена реактивная система залпового огня Vampire.

На Белгородском направлении нанесением огневого поражения и грамотными действиями российских подразделений отражены атаки и пресечены все попытки проникновения на приграничную территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков в районе населенного пункта Козинка Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее Белгородская область подверглась серии массированных атак со стороны ВСУ. В Минобороны РФ сообщили о предотвращении ряда попыток ВСУ атаковать регион в ночь на субботу, 16 марта. Украинская армия использовала беспилотники, тактический ракетный комплекс «Точка-У», а также чешские РСЗО RM-70 Vampire, переданные Киеву западными партнерами.

Ранее военкор Александр Коц сообщал, что ответственность за атаки на российское пограничье уже взяли на себя «Русский добровольческий корпус» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он отметил, что на границе сложилась напряженная обстановка, однако российские солдаты успешно отражают атаки противника.