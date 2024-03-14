Сотни погибших, десятки танков: как ВС РФ сорвали прорыв ВСУ через границу

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Минобороны России сообщило о предотвращении прорыва украинских военных в Белгородскую область 14 марта. Сколько человек потеряли ВСУ, что известно о попытках диверсий в последние дни?

Что известно о потерях ВСУ 14 марта в Белгородской области

Российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться на территорию России в районе Сподарюшино в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. Уничтожено до 195 украинских военнослужащих, пять танков.

«Упреждающими действиями российских подразделений сорвана очередная попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию РФ в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области. В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения», — сообщило министерство на ежедневном брифинге.

О боях в Сподарюшино писал военкор Александр Коц. По его словам, речь шла о диверсантах, которые использовали танки, БМП Bradley, авиацию и РСЗО. Ответственность за атаки на российское пограничье уже взяли на себя «Русский добровольческий корпус» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) — воюющие на стороне ВСУ подразделения, которые утверждают, что состоят из россиян.

«Обстановка напряженная. Но наши парни бьются как тигры. Это и подразделения отделов мобильных действий „Хунзах“, и „штормы“, и Минобороны. Отражение атаки идет, в данный момент — стрелковый бой», — цитировал Коц слова очевидца.

В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт и Росгвардия сообщали о боях в своем регионе. По их данным, украинские ДРГ пытались пересечь границу близ поселка Теткино, однако были остановлены усилиями военных, пограничников ФСБ и Росгвардии.

Фото: МО Украины

Что известно об атаках украинских ДРГ 12 и 13 марта

12 марта ФСБ и Минобороны сообщили, что украинские силы попытались прорваться на территорию РФ в Белгородской и Курской областях. Попытка вторжения произошла около 03:00 мск после интенсивных обстрелов, сообщило Минобороны. В Белгородской области ВСУ прорывались в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки были убиты до 60 нападавших, в районе Нехотеевки — уничтожено три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино — два танка. Между 08:00 и 08:25 мск были отбиты четыре атаки украинских диверсионных групп, которые пытались прорваться в Курскую область, они были отброшены, отметили в Минобороны.

ФСБ сообщила, что попытки проникновения в Белгородскую и Курскую области велись с 10 марта, за это время украинские диверсанты потеряли более сотни человек, шесть танков, французскую артиллерийскую установку. По данным Минобороны, ВСУ при попытках прорыва потеряли 234 человека убитыми, также уничтожены семь танков, три БМП Bradley американского производства и два бронетранспортера.

Украинские ресурсы писали, что диверсанты якобы взяли под контроль несколько российских населенных пунктов. В ФСБ России опровергли данную информацию.

В ГУР Минобороны Украины подтвердили атаку на две российские области. Там отметили, что в бой вступили не регулярные части, а объединения, в которые набирают граждан России.

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