ВСУ несколько раз за ночь попытались атаковать российский регион МО: средства ПВО уничтожили БПЛА и «Вампиры» ВСУ над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1»

Средства противовоздушной обороны пресекли ряд попыток ВСУ атаковать Белгородскую область в ночь на субботу, 16 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Киев использовал беспилотники, тактический ракетный комплекс «Точка-У», а также РСЗО RM-70 «Вампир».

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области; три БПЛА, реактивный снаряд и ракета ТРК «Точка-У» над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Белгородской области третий раз за ночь объявили ракетную опасность. Предупреждение распространили для жителей Грайворонского городского округа. В пресс-службе мэрии города призвали граждан оставаться дома и никуда не выходить без крайней необходимости.

Также ночью глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины на легковой автомобиль в селе Глотово Белгородской области пострадали пять человек. Он уточнил, что в результате взрыва дрона загорелось транспортное средство, в котором находились люди..

Кроме того, губернатор Белгородской области заявлял об увеличении числа пострадавших при обстреле ВСУ Грайворонского городского округа. По словам Гладкова, еще один человек получил осколочное ранение правого бедра и контузию головного мозга.