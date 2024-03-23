Появились новые кадры последствий смертельной атаки ВСУ на Белгород Гладков показал кадры последствий атаки ВСУ на Белгород с одним погибшим

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале кадры утреннего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которого погиб один житель Белгорода и еще пятеро пострадали. По словам главы региона, основной удар ВСУ пришелся на многоквартирный дом и обрушил три балкона.

В результате воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде в многоквартирном доме произошло обрушение трех балконов — в одной из этих квартир находилась супружеская пара. К большому горю, мужчина от полученных ран скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи, — написал Гладков.

Он добавил, что в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные повреждения зафиксированы еще в 69 квартирах, четырех частных домовладениях и трех хозяйственных субъектах. Кроме этого, были повреждены восемь автомобилей и пассажирский автобус.

Ранее Гладков сообщил, что украинские войска также атаковали Чернянский район Белгородской области, в результате чего погиб один мирный житель. Еще два человека пострадали. Украинские дроны также обстреляли Старооскольский округ.