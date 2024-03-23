Мирный житель погиб при атаке ВСУ на российский регион Гладков: один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: t.me/vvgladkov

Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, дроны обстреляли Старооскольский округ и Чернянский район.

У нас выдалось тяжелое утро. Беспилотные летательные аппараты атаковали два муниципалитета — Старооскольский округ и Чернянский район. В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены, — написал Гладков.

Глава региона добавил, что ВСУ также обстреляли Белгород. В результате атаки были повреждены частные и многоквартирные дома. Среди мирного населения есть пострадавшие.

Ранее сообщалось об атаке украинского беспилотника на Старый Оскол. Под удар ВСУ попал Оскольский электрометаллургический комбинат имени А. А. Угарова. В пресс-службе предприятия сообщили, что в результате атаки повреждений оборудования зафиксировано не было. Пострадавших нет. Комбинат продолжает работать в штатном режиме.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что ночью 23 марта средства противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников над российскими регионами. В частности, было сбито по пять дронов в Белгородской и Брянской областях, а также по одному БПЛА — в Саратовской и Воронежской областях.