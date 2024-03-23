Над пятью российскими регионами уничтожили 12 беспилотников ВСУ МО: над Брянской и Белгородской областями уничтожили десять БПЛА ВСУ

Фото: МО РФ

Порядка 12 украинских беспилотников были уничтожены силами ПВО ночью 23 марта,над территорией России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что над Брянской и Белгородской областями нейтрализовали по пять БПЛА самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской (пять БПЛА), Белгородской (пять БПЛА), Воронежской (один БПЛА) и Саратовской (один БПЛА) областями, — уточнили в министерстве.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские средства противовоздушной обороны пресекли несколько попыток атаки украинских беспилотников. Один из дронов был уничтожен над Выгоничским районом, другой — над территорией Почепского района. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее также была пресечена попытка террористической атаки на объекты на территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». В воздухе над Белгородской областью уничтожены 17 реактивных снарядов, рассказали в военном ведомстве.

При этом губернатор региона Вячеслав Гладков утром в пятницу, 22 марта, известил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Он попросил местных жителей укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.