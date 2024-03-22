Снаряд попал во двор многоэтажного дома в Белгороде

Фото: t.me/vvgladkov

В Белгороде во время обстрела один из снарядов попал во двор жилого дома, сообщает Telegram-канал «Белгород01». В Сети появились кадры горящих автомобилей в жилой зоне.

На видео можно увидеть сильное горение около подъезда многоэтажки. От охваченных огнем автомобилей поднимается черный столб дыма. Информация о пострадавших в результате атаки на данный момент не поступала.

При этом губернатор региона Вячеслав Гладков утром в пятницу, 22 марта, сообщал в своем Telegram-канале, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Он попросил местных жителей укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Тех, кто находится на улице, призвали спуститься в укрытие.

Ранее Гладков рассказал, что жители пяти сел Грайворонского городского округа остались без газа после атаки ВСУ. По его словам, многие местные жители также остаются без электроэнергии. Губернатор отмечал, что уговорил троих местных жителей на время уехать из Грайворона. При этом еще троих убедить не удалось.

Вооруженные силы Украины на протяжении всего дня 21 марта обстреливали город Грайворон. По информации Гладкова, в результате их действий погибли двое мужчин. Еще два человека серьезно ранены: у одного открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, у другого пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза.