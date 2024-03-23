МО РФ: 17 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Около 21:30 мск пресечена попытка террористической атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», сообщает Минобороны РФ. В воздухе над Белгородской областью уничтожены 17 реактивных снарядов.

Около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», — сказано в сообщении.

При этом губернатор региона Вячеслав Гладков утром в пятницу, 22 марта, сообщал в своем Telegram-канале, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Он попросил местных жителей укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Тех, кто находится на улице, призвали спуститься в укрытие.

Ранее Гладков рассказал, что жители пяти сел Грайворонского городского округа остались без газа после атаки ВСУ. По его словам, многие местные жители также остаются без электроэнергии. Губернатор отмечал, что уговорил троих местных жителей на время уехать из Грайворона. При этом еще троих убедить не удалось.