Жители пяти сел остались без газа после атаки ВСУ Жители пяти сел остались без газа после атаки ВСУ в Грайворонском округе

Фото: МО Украины

Жители пяти сел Грайворонского городского округа остались без газа после атаки ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также, по его словам, многие местные жители остаются без электроэнергии.

Сегодня в округе был поврежден газопровод, из-за чего без газа остаются абоненты частных домовладений в сёлах Дунайка, Мощеное, Рождественка, Пороз и Мокрая Орловка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам, как только позволит оперативная обстановка, — сообщил Гладков.

Губернатор добавил, что уговорил троих местных жителей на время уехать из Грайворона. При этом еще троих убедить не удалось, посетовал Гладков и отметил, что поручил работать в этом направлении главе городского округа Геннадию Бондареву.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что Вооруженные силы Украины на протяжении дня обстреливали город Грайворон, в результате их действий погибли двое мужчин. Еще два человека серьезно ранены: у одного открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, у другого пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза.