Украинский беспилотник попытался атаковать российский регион Богомаз: беспилотник ВСУ уничтожен над Брянской областью

Фото: МО Украины

Российские средства ПВО пресекли попытку атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Минобороны информацию не комментировало.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — отметил он.

Ранее на территории Курска ввели режим опасности атаки беспилотников. Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнил, что силы и средства ПВО приведены в готовность. Минобороны произошедшее не комментировало. До этого губернатор региона передавал, что линия электропередачи получила повреждения в результате обстрела поселка Теткино в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины, часть населенного пункта осталась без света.

Кроме того, беспилотник ВСУ совершил налет на предприятие в Старооскольском городском округе Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что обошлось без жертв. Минобороны ситуацию не комментировало.