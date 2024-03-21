Жители российского села остались без света из-за обстрелов ВСУ Старовойт: часть курского поселка Теткино обесточена после обстрела ВСУ

Фото: t.me/gubernator_46

Линия электропередачи получила повреждения в результате обстрела поселка Теткино в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. По его словам, часть населенного пункта осталась без света.

После сегодняшних обстрелов поселка Теткино Глушковского района там повреждены линии электропередачи, часть поселка обесточена. Аварийные бригады приступят к восстановлению, когда это будет безопасно, — написал Старовойт.

Глава региона добавил, что в результате атаки также получили повреждения восемь частных домов. В частности, осколками снаряда были посечены заборы, окна и крыши. Как подчеркнул Старовойт, власти области окажут помощь собственникам пострадавшего имущества.

Ранее глава белгородского города Грайворона, который регулярно обстреливается со стороны Украины, Геннадий Бондарев призвал жителей временно покинуть населенный пункт. По его словам, граждан готова принять Ярославская область. Как подчеркнул мэр, власти стараются доставлять оставшимся в городе жителям продукты питания, однако это зависит от обстановки. Бондарев настоятельно рекомендовал «не подвергать себя и своих близких опасности».