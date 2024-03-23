Над Брянской областью сбили второй беспилотник за ночь Богомаз: беспилотник ВСУ уничтожили над Почепским районом Брянской области

Фото: МО Украины

Российские средства ПВО пресекли вторую попытку атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за ночь, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате инцидента никто не пострадал. Минобороны информацию не комментировало.

Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Почепским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте, — уточнил Богомаз.

Ранее один беспилотник уже попытался атаковать Брянскую область. Богомаз рассказал, что обошлось без жертв и повреждений. Минобороны информацию не комментировало.

В ночь на 17 марта Богомаз заявлял, что российская ПВО уничтожила над Брянской областью баллистическую ракету С-200 ВСУ. Он добавил, что в результате атаки пострадавших нет.

Как считает военный эксперт Василий Дандыкин, украинские военные попытаются прорваться на территорию Брянской области после провальных действий на границе Белгородской области. Он не исключил, что киевские власти сейчас «в глубокой задумчивости» по поводу дальнейших действий.