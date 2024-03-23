Беспилотник атаковал металлургический завод в Белгородской области Дрон атаковал Оскольский электрометаллургический комбинат в Белгородской области

Фото: МО Украины

Беспилотник совершил атаку на Оскольский электрометаллургический комбинат имени им. А.А. Угарова в Белгородской области, сообщила пресс-служба предприятия. Повреждений оборудования не зафиксировано. Никто не пострадал. Комбинат работает в штатном режиме.

В ночь на 23 марта ОЭМК подвергся атаке БПЛА самолетного типа. Повреждений оборудования и пострадавших нет. Комбинат продолжает работу в штатном режиме, — сказано в сообщении.

Об атаке украинского дрона на предприятие в Старооскольском городском округе ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, Вооруженные силы Украины использовали беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что за ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Белгородской областью пять беспилотников ВСУ. Еще пять дронов сбили над территорией Брянской области и по одному — в Воронежской и Саратовской областях.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре произошел пожар. По предварительной информации, предприятие могло подвергнуться атаке беспилотника. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.