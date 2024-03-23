Baza: пожар начался на Куйбышевском НПЗ в Самаре

Фото: МЧС РФ

Telegram-канал Baza сообщил, что на Куйбышевском НПЗ в Самаре начался пожар. Официальной информации по инциденту на данный момент нет.

Канал предполагает, что завод мог быть атакован беспилотником. Baza также опубликовала снимок, на котором видно возгорание на объекте.

Ранее Telegram-канал Mash информировал, что целью беспилотников, атаковавших Санкт-Петербург утром 2 марта, был завод по разработке и сборке морских торпед и надводных дронов, который входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Минобороны России эту информацию не комментировало. По данным издания, в атаке участвовало семь украинских БПЛА, каждый из которых нес от трех до четырех килограммов взрывчатки.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал, что при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины на легковой автомобиль в селе Глотово пострадали пять человек. По его словам, в результате взрыва беспилотника загорелась машина, в которой находились люди.

Кроме того, Минобороны РФ отчитались о предотвращении ряда попыток ВСУ атаковать Белгородскую область в ночь на субботу, 16 марта. Средства ПВО сбили над регионом беспилотники, снаряд РСЗО RM-70 «Вампир» и ракету ТРК «Точка-У».