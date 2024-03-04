Названа предполагаемая цель атаки беспилотников на Петербург Mash: целью атаковавших Петербург дронов-камикадзе был завод по сборке торпед

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщает, что целью беспилотников, предположительно атаковавших Санкт-Петербург утром 2 марта, был завод по разработке и сборке морских торпед и надводных дронов. По его данным, предприятие входит в корпорацию Тактического ракетного вооружения. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным Mash, в атаке участвовало семь украинских БПЛА, каждый из которых нес от трех до четырех килограммов взрывчатки. Авторы канала утверждают, что беспилотники летели с востока на сверхнизкой высоте.

Как пишет Mash, дрон, который пытался атаковать оборонный завод, был сбит на подлете к зданию, еще один врезался в жилой пятиэтажный дом на Пискаревском проспекте. По данным канала, в воздухе было сбито четыре дрона, летевших в сторону нефтебазы «Ручьи», еще один был сбит над портом Бронка в районе Ломоносова.

Ранее сообщалось, что после предположительного взрыва беспилотника на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о террористической деятельности. В результате предположительной атаки дрона пострадал жилой дом. Материалы дела переданы в центральный аппарат Следственного комитета.