Пять человек пострадали при атаке дрона-камикадзе в Белгородской области Гладков: при атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области ранены пять человек

Фото: МО Украины

При атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на легковой автомобиль в селе Глотово Белгородской области пострадали пять человек, написал в своем Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. Минобороны информацию об инциденте не комментировало.

В результате взрыва машина загорелась, пострадали 5 человек, находившиеся в ней. У несовершеннолетнего парня контузия головного мозга, у мужчины — проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия, — добавил глава области.

Еще у двух мужчин зафиксировали контузию средней степени тяжести. Всех пострадавших доставили в областную клиническую больницу, констатировал Гладков.

Ранее стало известно, что 14 марта Грайворонский городской округ дважды подвергался атакам со стороны ВСУ. По информации губернатора, в городе Грайвороне в результате украинского обстрела пострадали четыре человека, в том числе две женщины, которых доставили в больницу с осколочными ранениями. Еще двое были ранены при попадании снаряда в дом: мужчина получил ушиб головы, у девушки — шоковое состояние, врачи помогли им на месте, от госпитализации отказались.