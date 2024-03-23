БПЛА атаковал предприятие в Белгородской области Гладков: предприятие в Старооскольском округе подверглось атаке беспилотника ВСУ

Фото: МО Украины

Украинский беспилотник атаковал предприятие в Старооскольском городском округе Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Одно из предприятий Старооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. В данный момент все оперативные службы находятся на месте. Информация о повреждениях уточняется, — отметил глава области.

Ранее Минобороны РФ передавало, что накануне около 21:30 мск была пресечена попытка террористической атаки по объектам на территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». В воздухе над Белгородской областью уничтожены 17 реактивных снарядов, добавили в военном ведомстве.

До этого Гладков рассказал, что жители пяти сел Грайворонского городского округа остались без газа после атаки ВСУ. По его словам, многие граждане также были лишены электроэнергии. Губернатор отмечал, что уговорил троих местных жителей на время уехать из Грайворона. При этом еще троих убедить не удалось.

Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт 20 марта информировал, что ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Противник атаковал его несколько раз за утро. Часть снарядов прилетела в район местного промышленного предприятия, заключил глава региона.