ВСУ открыли огонь еще по одному поселку Курской области Старовойт: ВСУ несколько раз за утро атаковали поселок Теткино в Курской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины снова открыли огонь по территории Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Согласно его информации, в этот раз под обстрелом оказался поселок Теткино Глушковского района, противник атаковал его несколько раз за утро. Часть снарядов прилетела в район местного промышленного предприятия.

Поселок Теткино Глушковского района несколько раз за утро был обстрелян со стороны Украины. Зафиксированы прилеты в районе промышленного предприятия, — написал глава региона.

Старовойт добавил, что информация о возможных повреждениях домовладений в Теткино уточняется. Губернатор пообещал оказать местным жителям помощь в ремонте при необходимости.

Ранее Роман Старовойт сообщил об обстреле села Гуево в Суджанском районе Курской области. По его словам, пострадавших среди мирных жителей нет, в трех домовладениях выбиты окна и разрушены дворовые постройки. Также в Гуево перебита линия электропередачи.

До этого глава области сообщал о падении обломков сбитой украинской ракеты С-200 в центре Курска и других районах города. Он напомнил, что при обнаружении частей снарядов необходимо уведомлять об этом экстренные службы и не приближаться к ним.