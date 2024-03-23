Теракт в «Крокус Сити Холле»: последние новости на утро 23 марта 2024 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В результате вчерашней атаки на здание «Крокус Сити Холла» в Подмосковье погибли 83 человека пишет Baza. Какие еще последние новости о теракте известны утром 23 марта 2024 года?

Что сейчас известно о теракте в «Крокусе»

«Белый „Рено Симбол“, на котором скрылись террористы после атаки, остановили в Брянской области. Внутри было четверо граждан Таджикистана. Двоих из них задержали, двое сбежали. План „Перехват“ введен в Брянской области. Сотрудники ГИБДД передали информацию пограничникам. По нашим данным, на границе РФ и Украины в регионе выставили дополнительный контроль, чтобы двое сбежавших из „Рено“ не смогли скрыться за территорией РФ, их ищут», — сообщил SHOT.

Baza пишет, что предполагаемые преступники могут иметь при себе оружие и взрывчатые вещества.

«При задержании сотрудникам полиции приказано соблюдать меры личной безопасности. На поиски подозреваемых ориентирован весь личный состав. Все подозреваемые — граждане Таджикистана. Они были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях», — подчеркнула Baza.

Над крышей здания «Крокуса» продолжает валить густой дым, пишут журналисты.

«Территория вокруг делового центра огорожена силовиками. Сотрудники МЧС продолжают пролив конструкций. Отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован», — отметил SHOT.

За первый час работы центров крови Подмосковья сдали кровь более 600 доноров, заявила пресс-служба Минздрава Московской области.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Интерпол готов оказать поддержку российским властям в расследовании нападения на людей в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток.

Товарищеский матч между сборными России и Парагвая, который должен был состояться в понедельник, 25 марта, отменен в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).

В Следственном комитете показали кадры с места теракта. На записи виден один из автоматов террористов, несколько сдвоенных магазинов и большое количество патронов, а также другие элементы экипировки. По официальным данным от СК, число погибших выросло до 60 человек, но эта цифра не окончательная.

МЧС РФ опубликовало новый список госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле». В нем значатся 107 человек.

Авторы издания The Wall Street Journal напомнили, что США предупреждали Россию перед нападением на Москву

«Предупреждение было передано в соответствии с давней политикой „обязанности предупреждать“, которая проводится при всех американских администрациях с целью предостеречь иностранные правительства о потенциальных смертельных угрозах. По словам официальных лиц, полученные разведданные были сочтены „полезными“, потенциально предоставляя российским властям достаточно времени для смягчения последствий атаки. Согласно „обязанности предупреждать“, если американские разведслужбы получают „достоверную и конкретную“ информацию о готовящемся нападении, они обязаны предупредить предполагаемых жертв, независимо от того, являются ли они гражданами США или нет. США регулярно делятся предупреждениями о потенциальной террористической активности с союзниками и партнерами. В некоторых случаях они также предупреждают потенциальных противников», — добавили журналисты.

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