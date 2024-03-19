Умер комментатор Василий Уткин: реакция спортсменов, звезд, журналистов

Фото: Alexander Wilf/Russian Look/Global Look Press

Василий Уткин

Сегодня, 19 марта, на 53-м году жизни скончался известный журналист и комментатор Василий Уткин. Как отреагировали на произошедшее его коллеги и звезды шоу-бизнеса?

Что известно о смерти Уткина

По информации Telegram-канала Mash, Уткин начал усиленно худеть еще две недели назад, поскольку это советовали ему сделать медики.

«По нашим данным, его мама Наталья Игоревна узнала о смерти сына из сообщений СМИ. Три дня назад Василий чувствовал себя хорошо, на проблемы со здоровьем не жаловался. Находился в своем загородном доме и вчера вернулся в Москву», — сообщают авторы канала.

Сегодня днем комментатору стало плохо, его госпитализировали, реанимационные мероприятия не помогли спасти журналиста, отмечает Telegram-канал.

«Предварительная причина смерти Василия Уткина — тромбоэмболия легочной артерии — у него оторвался тромб. Сегодня журналиста экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Перед смертью Василий Уткин страдал от серьезного заболевания сердечно-сосудистой системы. В конце октября 2023-го у него диагностировали атеросклероз. Вес комментатора в те даты переваливал за 200 кг, и врачи настоятельно советовали ему экстренно садиться на диету и начинать худеть. Из-за явных проблем с весом вышли осложнения сердечно-сосудистой системы. По нашим данным, врачи диагностировали журналисту повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах», — отмечает Mash.

Реакция на смерть Уткина

Телеведущая и журналист Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале, что друзья подтвердили ей смерть Василия Уткина. Она призналась, что ей сложно поверить в его уход из жизни.

«Какой кошмар. Созвонилась сейчас с друзьями — умер Вася Уткин. Невозможно поверить. Да, Вася был нездоров, но вот так», — сказала она.

Комментатор Константин Генич в своем Telegram-канале «Коммент. Генич» заявил, что у него «нет слов», чтобы как-то прокомментировать случившееся.

Спортивный журналист Нобель Арустамян назвал Уткина «лучшим» и отметил, что не «может поверить» в смерть своего коллеги.

«Не могу поверить. У меня нет слов, что-то разбилось внутри. Осталась пустота. Вася навсегда лучший», — написал он в своем Telegram-канале.

Бывший футболист Александр Мостовой в беседе с изданием «Чемпионат» подчеркнул, что у него никогда не было проблем в общении с Уткиным.

«Читаю новости, ужасно. Василий Уткин мне всегда помнился и будет помниться. Мы начинали в футболе, а он начинал свою деятельность в журналистике. У меня никогда не было с ним проблем, хотя знаю, что у многих они были. Но это работа такая. Как бы ни хотелось, но мы видели, в каком состоянии Вася пребывал последние годы. Наверняка это связано с этим. У меня даже многие записи „Футбольного клуба“ тех лет остались. Василий всегда брал у меня интервью», — сказал он.

Футбольный тренер Ринат Билялетдинов в беседе с NEWS.ru рассказал, что узнал о смерти Уткина от журналистов.

«От вас сейчас узнал об этом, даже сложно подбирать слова. Был момент пять или семь лет назад, когда он попросил меня помочь ему с командой, оценить спортсменов. Больше мы лично с ним не пересекались. Но я, конечно, слышал и видел его репортажи. Знаю о его словесных оборотах, Василий Уткин, безусловно, обладал своим почерком. Очень тяжело сейчас говорить, надо к этой мысли смириться, осмыслить. В любом случае очень жалко, что так произошло. Василий был самобытной личностью и, несомненно, оставил свой след в журналистике», — заявил он.

Спортивный журналист Сергей Микулик назвал Уткина глыбой спортивной журналистики.

«Вася был удивительным и талантливым человеком, с огромной эрудицией. Учитывая, что к спорту он никакого отношения не имел, пока не стал спортивным комментатором, он на удивление быстро влился в эту профессию, затмил в ней буквально всех. Это талантище, глыба, человечище», — подчеркнул он NEWS.ru.

Футбольный эксперт Борис Раппопортодним отметил NEWS.ru, что Уткин был одним из лучших спортивных журналистов в России.

«Он здорово и глубоко разбирался в футболе. И заодно никогда не забывал о юморе. Он выглядел доброжелательным, но при этом был очень принципиальным человеком. Василий всегда отстаивал свою точку зрения, и, наверное, поэтому он со временем покинул Матч ТВ. Условия работы, видимо, были таковы, что не позволяли ему выходить за рамки, а Василий Уткин был независимым и свободолюбивым. В отличие от многих сегодняшних комментаторов, он был на порядок выше. Я раньше с большим удовольствием смотрел его матчи, он не уступал в знании предмета и культуре его обсуждения. Его смерть — это большая потеря. Я сейчас просто в шоке от того, что вы мне сказали, потому что он один из сильнейших комментаторов. Пусть земля ему будет пухом. Мои соболезнования родным и близким», — добавил он.

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