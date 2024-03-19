Mash: Уткин начал усиленно худеть незадолго до смерти

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Василий Уткин

Telegram-канал Mash пишет, что комментатор Василий Уткин начал стремительно худеть за две недели до смерти. По данным канала, врачи советовали журналисту начать избавляться от лишнего веса еще четыре месяца назад.

Как стало известно Mash, мать Уткина узнала о смерти сына из сообщений СМИ. Как передает канал, три дня назад комментатор чувствовал себя хорошо и не жаловался на проблемы со здоровьем, он находился в своем загородном доме и 18 марта вернулся в Москву.

По информации Mash, сегодня Уткин почувствовал себя плохо, он вызвал медиков, которые его госпитализировали. Как утверждают авторы канала, реанимационные мероприятия не помогли, днем врачи кардиологического отделения больницы им. Пирогова констатировали смерть.

Известный российский комментатор скончался в 52 года. Инсайдер Иван Карпов утверждает, что у журналиста возникли проблемы с сердцем. Уткин начал работу на телевидении в 1989 году, с 1994 года стал сотрудником телекомпании НТВ, где вел передачу «Футбольный клуб». В 2004 и 2005 годах получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор».

В октябре 2023 появилась информация, что врачи диагностировали у спортивного журналиста атеросклероз. Причиной проблем со здоровьем мог стать вес Уткина, который, по информации Telegram-канала Mash, превысил отметку 200 кг. Сообщается, что врачи обнаружили у журналиста повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.