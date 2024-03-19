Умер комментатор Василий Уткин

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Василий Уткин

Известный российский комментатор Василий Уткин скончался в 52 года, сообщает «Матч ТВ». Телеканал назвал смерть журналиста огромной потерей для отечественного спорта.

Умер Василий Уткин. Журналисту и комментатору было 52 года. Огромная потеря для нашего спорта. Вечная память, — говорится в сообщении.

Инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале утверждает, что у журналиста возникли проблемы с сердцем. Василий Уткин начал работу на телевидении в 1989 году, с 1994 года стал сотрудником телекомпании НТВ, где вел передачу «Футбольный клуб». В 2004 и 2005 годах получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор».

В октябре 2023 появилась информация, что врачи диагностировали у спортивного журналиста атеросклероз. Причиной проблем со здоровьем мог стать вес Уткина, который, по информации Telegram-канала Mash, превысил отметку 200 кг. Сообщается, что врачи обнаружили у журналиста повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.

На состояние Василия Уткина общественность обратила внимание после публикации в Сети видео, которое было сделано во время футбольного матча в Волгограде. Актер Станислав Садальский разместил ролик в своем Telegram-канале и заявил, что журналисту нужно последовать примеру российских звезд и начать худеть.